Una balena a New York: sorpresa sotto il ponte di Brooklyn

Roma, 27 novembre 2024 – Non un’apparizione da tutti i giorni, quella di unanell’East River newese: lunedì gli abitanti della Grande Mela sono stati sorpresi da un cetaceo che nuotavail celebredi. Una fotografia, scattata dalla riva del fiume, ha immortalato la coda dell’animale mentre sbatte contro la superficie del corso d’acqua. La Guardia Costiera statunitense ha confermato l’avvistamento, ma non ha potuto individuare la specie a cui apparteneva laavvistata: il portavoce Logan Kaczmarek ha detto a The Gothamist che potrebbe trattarsi di una megattera – i cui avvistamenti sono piuttosto comuni lungo le coste della città –, oppure di unafranca nordatlantica, in via d’estinzione e in genere più difficile da avvistare, anche se quest’estate – secondo quanto riportato da FoxNews – ne sono stati visti ben 80 esemplari a largo delle coste di Long Island.