Superguidatv.it - This Is Me, stasera su Canale 5: gli ospiti della seconda puntata, chi ci sarà? Le anticipazioni

Leggi su Superguidatv.it

Dopo il successoprimaIs Me torna questa sera su5, pronto a regalare al pubblico nuove emozioni, performance e momenti di grande spettacolo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, sta conquistando i telespettatori con un mix perfetto di intrattenimento e storytelling, portando sul palcod’eccezione che condividono storie di vita e talenti straordinari. Tanti glidi, ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.is me,su5: chi ci? Glidel 27 novembreA raccontare e rivivere i momenti più emozionanti dei loro percorsi, saranno grandi protagonisti che hanno fatto la storia di Amici e che oggi brillano nel panorama artistico italiano e internazionale.Tra loro: Annalisa, cantautrice multiplatino e regina del pop italiano, premiata con il Billboard Women in Music di Los Angeles e recentemente eletta Best Italian Act 2024 agli MTV EMAs.