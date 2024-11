Ilrestodelcarlino.it - "Segni visibili". fiori in regalo per dire no alla violenza sulle donne

Si conferma attento al sociale, il Sassuolo, con il progetto ‘’, lanciato in collaborazione con l’associazione ‘Non è colpa mia’ in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Le calciatrici Lana Clelland e Samantha Fisher, insieme a Cristian Volpato e Tarik Muharemovic, lunedi hanno distribuito alle passanti, presso il Sassuolo Store, idonati da Mirtilla Laboratorio Floreale: gesto semplice, certo, ma carico di significato. Da lunedi, inoltre, lo Store neroverde di piazza Garibaldi diventa un punto informazioni per i servizi offerti dal Centro AntiTINA, confermando l’impegno del club nel sostegno allein difficoltà.