Liberoquotidiano.it - Se i nuovi re del pop non sono vivi: le conseguenze dell'intelligenza artificiale

Leggi su Liberoquotidiano.it

La musica generata con l'sta diventando ormai indistinguibile da quella “vera”. È quello che emerge, dati alla mano, da una succulenta inchiesta di Rolling Stone Usa che ha incontrato i responsabili di Suno, il quinto operatore digenerativa più usato al mondo, e soprattutto ha provato a creare una canzone con questa tecnologia. Per chi odia, o meglio resiste, all'AI, categoria che almeno sulla carta comprende quasi tutta l'industria discografica e i suoi artisti, l'idea che costei possa essere sempre più realistica nella musica è una pessima notizia. Come la era stata la notizia che i Beatles (che non esistono più) gareggeranno ai Grammy con una canzone fatta artificialmente, Now and then, brano uscito a novembre 2023. Rolling Stone - dicevamo - ha incontrato il co fondatore di Suno Mikey Shulman: «Sta diventando», dice, «una piattaforma che genera canzoni che voglio ascoltare e non solo esperimenti da migliorare».