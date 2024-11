Primacampania.it - Sant’Anastasia, polemica per l’intitolazione di una rotonda a Giorgio Almirante: l’Anpi convoca una conferenza stampa

, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, della sezione territoriale di“Caduti della Flobert”, hato unaper il prossimo 30 novembre, alle ore 11, per esprimere “il proprio disappunto e il proprio sdegno” contro la decisione della giunta comunale didi intitolare una, ex segretario del Movimento Sociale Italiano.La delibera, approvata il 22 novembre scorso dalla giunta guidata dal sindaco Carmine Esposito, prende atto del nulla osta della prefettura di Napoli per dedicare alasituata all’incrocio tra via Pomigliano, via Generale De Rosa, viale Europa e via Emilio Merone. La decisione, specifica il documento, diventerà esecutiva a partire dal 17 dicembre.