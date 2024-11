Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri vuole curare il mal di trasferta. A partire dal Tottenham

27 novembre 2024 - Fallita la prima, non si fascia la testa il buon Claudio. Laritrovare se stessa e va a caccia di punti importanti in Europa League, dove la qualificazione è tutto fuorché messa in ghiaccio, visti i soli 5 punti raccolti dai capitolini nelle prime quattro giornate. Nella giornata di domani però la sfida è di quelle ad altissimo tasso di difficoltà: lainfatti volerà a Londra, dove affronterà ilall'interno del suo New White Hart Lane, lo stadio futuristico casa degli Spurs inaugurato poco più di 5 anni fa. Un nuovo debutto europeo sulla panchina giallorossa per il tecnicono di difficoltà altissima, che fa il paio con quello in Serie A contro il Napoli di Antonio Conte, capolista. Nella giornata di oggi i capitolini si imbarcheranno sul proprio volo per raggiungere Londra, ma non prima di aver effettuato l'allenamento di rifinitura a Trigoria, con orario di ritrovo previsto per le 12:30.