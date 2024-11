Roberto Mancini è pentito di aver lasciato la Nazionale | Voglio tornare per vincere i Mondiali

Leggi su Open.online

dilaitaliana per gli arabi. Lo dice in un’intervista a Il Giornale in cui fa sapere die il sogno diad allenarla peril Mondiale. Nel colloquio con Hoara Borsellidice che è nato numero 10 «a tirare la palla contro il muretto dai quattro ai sette anni. Poi sono arrivate le partitelle con gli altri in parrocchia». Racconta il primo provino a Casteldebole per il Bologna: «Alla fine del primo tempo mi fecero uscire e non mi fecero più giocare. Pensai che mi avessero scartato e che non ero all’altezza. Era andata male. Ero molto triste».E inveceInvece era andata diversamente: «Mi avevano tolto per nascondermi. Non volevano che gli osservatori di altre squadre mi vedessero. Il provino era andato benissimo, avevano deciso di prendermi dopo neanche mezz’ora di gioco.