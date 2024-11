Noinotizie.it - Putignano: circa diecimila presenze per “San Martino–ogni mosto diventa vino” Nei giorni scorsi

Di seguito il comunicato:10mila persone hanno popolato il centro storico disabato e domenicaper la terza edizione di “San Martino – Ogni”. La terza edizione della festa delputignanese ha attratto nella città del Carnevale ospiti da tutta la Puglia ed oltre, felici di immergersi in un itinerario degustativo totalmente pugliese in compagnia della nostra mascotte Cippo, che ha conquistato i cuori di tutti, pronti a fermarlo in tutto il percorso per portare a casa una foto ricordo.Apprezzata la scelta dei vini, selezionati tra le migliori cantine della Puglia, che insieme ai food hanno permesso di soddisfare ogni gusto. Ottima riuscita anche per la mostra fotografica “Mani di vendemmia” e la tavola rotonda “Donna e Agricoltura” che hanno permesso di innestare profondi momenti di riflessione sul ruolo della donna nel settore primario in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.