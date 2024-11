Unlimitednews.it - Puccini, Treccani ricorda il Maestro che amava le ragazze emancipate

ROMA (ITALPRESS) – A un secolo dalla sua scomparsa, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 2024, una nuova voce del Libro dell’Anno2024 scritta da Sandro Cappelletto sottolinea la capacità didi esprimere in musica, come nessuno, l’anelito a raggiungere una libera condizione femminile. Giacomoparte il 4 novembre 1924 per Bruxelles dove tenterà con una terapia radiologica considerata d’avanguardia di combattere il tumore alla gola, ma muore il 29 novembre 1924. Al grande, che rimane uno dei compositori di teatro musicale più eseguiti al mondo, Sandro Cappelletto dedica nel Libro dell’Anno2024 un nuovo testo che sottolinea la sua capacità di portare in scena personaggi del tutto originali: niente re e imperatori, niente figure aristocratiche consegnate dalla storia, niente corti e palazzi, mache si mantengono da sole e sono troppo povere per permettersi delle cure adeguate, giovani donne che intendono vivere liberamente la propria sessualità in una società che può soltanto reprimerla o adolescenti sedotte.