Giornalettismo.com - Per “proteggersi” dai dossieraggi, il governo vuole un “Whatsapp di Stato”

Leggi su Giornalettismo.com

Esattamente un mese fa, in Italia è esploso lo “scandalo” Equalize. Quei– che non sono una mera attività di pirateria informatica, ma la rappresentazione della più classica dinamica di corrotti e corruttori – attraverso l’intromissione (anche) nelle chat private dei cittadini, imprenditori e – inevitabilmente – personalità esposte anche nella politica, hanno mostrato grande improvvisazione nella protezione delle comunicazioni sensibili. Perda eventuali altri casi similari, ilMeloni sta cercando una soluzione “made in Italy” per salvaguardare la messaggistica interna. Ed ecco che si parla di “di”. LEGGI ANCHE > Il furto di dati di politici e imprenditori italiani èraccontato bene finora? Ovviamente, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta non ha nulla a che vedere con questa soluzione, ma è una mera sintesi per comprendere al meglio il meccanismo di comunicazione “protetta” che ilsta cercando di attuare.