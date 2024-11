Partita del Cuore La Russa promette la rivincita ai cantanti | Abbiamo vinto noi politici i più scarsi

Leggi su Sportface.it

Il 16 luglio si è disputata l’ultima edizione delladele i soldi raccolti in quell’amichevole tra nazionalesono stati consegnati ufficialmente oggi durante una cerimonia al Senato. Il totale di 351.487 euro raccolti a L’Aquila sarà investito per l’accoglienza dei pazienti dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e per un ecografo per l’ambulatorio pediatrico del presidio ospedaliero San Salvatore de L’Aquila.Quellafu vinta dai, peraltro con gol decisivo segnato da Elly Schlein su assist di Matteo Renzi. E il presidente del Senato, Ignazio La, che all’epoca fu l’allenatore del team dei, ha spiegato: “Prendiamo l’impegno di fare lae speriamo per voiche sarete capaci di fare anche la remuntada. A luglio hannoincredibilmente i più, cioè i, dimostrando che nella vita per una volta anche gli ultimi possono vincere”.