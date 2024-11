Ilrestodelcarlino.it - "Paga o diffondo il tuo video sexy": presunta cartomante rintracciata dalla polizia

Jesi (Ancona), 27 novembre 2024 – Lagli promette di risolvere i suoi problemi sentimentali, gli spilla 700 euro poi lo ricatta con foto eose’: nei guai 48enne bresciana, giò nota per precedenti analoghi e. Vittima uno jesino 46enne che dopo aver perso 1.100 euro e subito diverse estorsioni e minacce, un paio di settimane fa, si è rivolto al commissariato jesino che ha avviato le indagini. L’uomo stava attraversando un momento difficile della sua vita e dopo aver visto degli annunci di cartomanti che promettevano di risolvere problemi e guai, decideva di contattare a mezzo messaggistica whatsApp il numero indicato in un annuncio. Inizialmente la risposta era che l’uomo per risolvere definitivamente i suoi problemi avrebbe dovuto fare un rito per il quale servivano alcuni prodotti da acquistare.