Notizie Asvis | G20 costruire un mondo giusto e un pianeta sostenibile

Riproponiamo il testo di Scritto da di Luigi Di Marco della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 20 novembre 2024Il G20 riunito a Rio de Janeiro il 18-19 novembre per il summit finale della presidenza brasiliana ha adottato una dichiarazione dei leader che conferma l’assoluto impegno dei leader per l’Agenda 2030 e i suoi Goal.In diretta continuità con il Patto sul futuro dell’Onu di settembre 2024, sviluppando i lavori preparatori delle riunioni ministeriali del G0 degli scorsi mesi, il messaggio dei leader per lo sviluppoè esplicitato con chiarezza fin dall’introduzione: ci riuniamo nel luogo di nascita dell’Agenda per lo sviluppoper riaffermare il nostro impegno aune un, senza lasciare indietro nessuno.