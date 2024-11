Ilrestodelcarlino.it - "Nessuno spazio alla cultura in città"

Gino Troli, presidente del Circolo dei Sambenedettesi, interviene sulla necessità di rivedere la gestione degli spazi dedicatia San Benedetto. In particolare, Troli ha sottolineato il potenziale inutilizzato del Palariviera e dell’area ex-Gil, oggi sede dell’Università di Camerino. Troli, ex presidente dell’Amat, già assessore regionale e comunale, sottolinea il potenziale inutilizzato del Palariviera e dell’area ex-GIL, oggi sede dell’Università. Troli esordisce riferendosi al Palariviera: "Se questa struttura avesse le ruote e potesse essere portata a Rimini o Riccione, lì saprebbero sicuramente come valorizzarla e metterla al servizio della collettività e dellalocale. In quellehanno dimostrato di saper fare certe cose. Qui da noi, invece, non abbiamo neppure più il cinema".