Tvplay.it - Milan, Fonseca può esultare: colpo da 47 milioni

Leggi su Tvplay.it

Paulo, dopo il successo del suocontro lo Slovan Bratislava, puòper un importantissimo.Dopo il pari rimediato sabato nel big match contro la Juventus di Thiago Motta, ildi Pauloha ottenuto un’ottima vittoria ieri in Champions League. I rossoneri, infatti, hanno sconfitto per 2-3 lo Slovan Bratislava.AC’s headpuòda 47(Ansa Foto) tvplay.itCon questo successo, in attesa delle gare di questa sera, ilsi è infatti avvicinato in maniera importante ai play-off. Tuttavia, la vittoria contro lo Slovan Bratislava ha portato con sé più di qualche critica.La prestazione delcontro il team slovacco, di fatto non ha convinto nessuno, vista la troppa sofferta contro una squadra nettamente inferiore.