Puntomagazine.it - Malasanità a Caserta: risarcimento di 100milioni di euro per errata protesti al ginocchio

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitariana per grave errore medico. Grazie allo Studio Associati Maior, il sig. D’A. M. ottiene giustizia.Ancora un caso discuote il territoriono. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato una nota struttura sanitaria della zona a risarcire circa 100.000al sig. D’A. M., vittima di un intervento chirurgico errato che ha compromesso gravemente la sua qualità di vita. Il paziente, non candidato per un intervento di protesi alsecondo le evidenze mediche, è stato sottoposto ugualmente a un’operazione non indicata per la sua condizione clinica. L’intervento, eseguito in modo negligente e imperito, ha causato significativi danni alla deambulazione e alla vita quotidiana del sig.