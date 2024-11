Puntomagazine.it - Liguria, Natale (PD): “Prima legge sottosegretari? Chiederemo referendum”

, Davide(PD): “Schiaffo a cittadini che non riescono a far fronte a bisogniri”Genova – Partito democratico pronto a chiedere le firme per il, se il presidente della Regione, Marco Bucci, proporrà ladi riforma dello Statuto per introdurre la nuova figura dei. Lo annuncia all’agenzia Dire il segretario e consigliere regionale del Partito democratico, Davide. “Bucci dice che lache vuole portare in Consiglio è quella dei? Bene, siamo pronto a dare battaglia in aula e, se non sarà sufficiente, anche fuori- promette il dem- se Bucci avrà la faccia tosta di portare avanti questa, noi dovremo avere la forza di combatterla anche in mezzo ai cittadini edi sottoporla a, come ci consente lo Statuto della Regione”.