Iltempo.it - Libano, scattata l'ora della tregua. Hamas: pronti per un accordo su Gaza

Leggi su Iltempo.it

Dalle quattro del mattino è scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in. L'pone fine a quasi 14 mesi di combattimenti avviati da Hezbollah lungo il confine settentrionale e iniziati il giorno dopo l'attacco terroristico didel 7 ottobre 2023 nel sud dello Stato ebraico. L'intesa è stata approvata ieri sera dal gabinetto per la sicurezza nazionale israeliano con una votazione di 10 ministri contro 1 e prevederebbe un periodo di transizione di 60 giorni, durante il quale le forze di difesa (IDF) ritireranno le proprie truppe dalmeridionale, mentre l'esercito libanese schiererà circa 5.000 soldati a sud del fiume Litani, prendendo posizione anche in 33 avamposti lungo il confine con Israele. Da parte loro, le forze di Hezbollah lasceranno ilmeridionale e la sua infrastruttura militare verrà smantellata.