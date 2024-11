Sport.quotidiano.net - L’avversario. Genesio non si fida:: "I rossoblù sono forti. Non siamo i favoriti»

Zhegrova c’è. Pericolo rientrato pere per il Lille, che si presenterà al Dall’Ara con l’attaccante kosovaro, assieme a David punto di riferimento dei francesi, nonché uno dei migliori marcatori della stagione con 8 gol segnati in 18 partite tra coppe e campionato. "Ha viaggiato con noi ed è disponibile", ha detto ieri in conferenza stampa il tecnico, fugando ogni dubbio sulla presenza del suo centravanti per questa sera. Recuperati anche gli esperti Meunier e Haraldsson, reduci entrambi da infortuni, con il belga che però difficilmente avrà minuti in campo, qualche chance in più invece per l’islandese. "È stato fuori per più tempo rispetto a Meunier, e dobbiamo seguire una tabella di marcia per evitare ricadute. Lo inseriremo quindi gradualmente, ma potrà darci una grande mano". Assente invece per un problema al polpaccio il centrocampista Angel Gomes, il cui rientro è previsto per il 2025.