Quotidiano.net - Landini, 'lo sciopero di venerdì sarà consistente'

Leggi su Quotidiano.net

"Siamo in presenza di una violazione grave del diritto di. Un atto che limita la libertà delle persone di decidere se scioperare. Abbiamo intenzione di ricorrere al Tar per chiedere una sospensiva" dell'ordinanza di precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini per lonel settore dei trasporti. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio, ospite di Metropolis, sui siti del gruppo Gedi. Ma "al di là delle limitazioni, loci", sostiene. E di fronte alla precettazione, spiega, "non mettiamo a rischio i singoli lavoratori" che altrimenti sarebbero anche loro sottoposti a sanzioni. Da parte del governo, rimarca, c'è "una campagna per delegittimare in modo definitivo il sindacato e il sottoscritto. Da sempre il sindacato confederale svolge una funzione politica nel fare contrattazione".