Gaeta.it - Lacrima: il nuovo spettacolo di Caroline Guiela Nguyen esplora la violenza nascosta

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La drammaturga vietnamitaha portato in scena il suo ultimo lavoro, ““, un’opera che affronta temi complessi legati alla, sia essa intima, sociale o geopolitica. Dopo le anteprime a Berlino e Avignone, la pièce debutterà domani al Piccolo Teatro Strehler di Milano, dove sarà presentata in tre repliche. “” si inserisce nel percorso artistico di, già conosciuta per opere come “Fraternité” e “Saigon“. Con un richiamo alle storie di persone che normalmente rimangono nell’ombra, quest’opera pone una riflessione provocatoria sullainsita nella vita quotidiana.La trama e i temi centrali dello” si distingue per la sua narrazione avvincente, guidata dall’immagine di un abito da sposa che diventa simbolo di segreti e violenze.