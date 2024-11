Primacampania.it - Io Chiedo di Elio Parascandolo: poesia, spiritualità e arte per un viaggio emozionale senza confini

NAPOLI –, con Io, ci propone unpoetico che esplora i temi universali della Passione, morte e Resurrezione di Cristo, intrecciandoli in modo potente con le esperienze personali e collettive della vita umana. Pubblicato da Controluna Edizioni, il libro si distingue per la profondità dei suoi versi, che affondano le radici sia nei testi sacri che nella letteratura, e per la capacità di rendere accessibili riflessioni complesse, toccando le corde emotive di credenti e non.Con la prefazione di Giovanni Nuti, compositore legato ad Alda Merini in un sodalizio artistico straordinario, il libro si presenta già ricco di significati, portando con sé l’eco di un’intensa eredità poetica. A impreziosire ulteriormente il volume, troviamo un inedito musicale di Massimo Germini, chitarrista di grandi nomi della musica italiana come Roberto Vecchioni, che accompagna una delle poesie del libro.