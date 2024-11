Inondavano le case di escrementi per truffare i proprietari | sgominata la banda dello spurgo

Leggi su Dayitalianews.com

Avevano messo su un impianto perfettamente strutturato e organizzato: con la scusa di eseguire spurghi fognari,ledie liquami per poi chiedere cifre estremamente alte per risolvere il problema, truffando numerosi cittadini di Roma e provincia. È stata ribattezzata la “”, che è statadalla polizia di Fiumicino che ha arrestato 12 persone.Come agiva la “”La polizia ha avviato le indagini nel 2022, quando ha messo gli occhi su una ditta che pubblicizzava online la sua attività di spurghi con una squadra pronta a intervenire rapidamente per ripristinare d’urgenza il corretto funzionamento delle fognature.Fin qui non ci sarebbe nulla di anomalo, il problema è che quegli operai risolvevano problemi e malfunzionamenti che loro stessi creavano.