Il segreto di Nicolò Martinenghi | Io nuoto sempre con il sorriso

La battuta èpronta, così come ile la disponibilità di. Qualche giorno fa, l’oro olimpico nei 100 metri rana, è stato premiato a Palazzo Lombardia insieme ai medagliati e non delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi. Non si è nemmeno sottratto a qualche domanda, nonostante da mesi sia uno dei più “ricercati“. I capelli non sono più biondi e presto andrà a vivere a Verona per allenarsi con Matteo Giunta, dopo anni in cui è cresciuto e ha vinto con Marco Pedoja. "Mi piace il vino veneto (ride, ndc). Sono cose che fanno parte della carriera di un atleta, il percorso èdifficile: dopo tutto quello che ho fatto quest’anno, è giusto trovare qualcosa di nuovo sulla mia strada". Da una parte c’è la ricerca di motivazioni e stimoli, dall’altra anche una questione logistica.