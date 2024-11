Ilfattoquotidiano.it - Il portiere Karius: “Fuori per troppo tempo, devo considerare il ritiro. Ci sono altre cose nella vita che mi entusiasmano”

“Se sei statoper tutto ilche ho trascorso io, allora ovviamente deviil pensionamento“. Lorisè ben cosciente della sua situazione professionale. Il tedesco oggi vive a Milano insieme alla conduttrice Diletta Leotta. Sul fronte calcistico però, al momento tutto tace. Dopo l’avventura al Newcastle non ha più ricevuto offerte: ha provato a cercare squadra in Italia, appunto per stare vicina alla moglie Leotta, ma non ha avuto fortuna. Per questo motivo sta valutando la possibilità di ritirarsi a soli 31 anni.Dal mese di giugno il calciatore è svincolato e la possibilità delinizia a farsi sempre più concreta: “Non ho ancora preso una decisione perché non ce n’è bisogno.ancora in forma. Ho ancora tutto il potenziale e le capacità”, ha dichiarato a SPORTbible.