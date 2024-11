Secoloditalia.it - I tormenti di Zerocalcare: annulla l’incontro con Chiara Valerio e svela la verità sui discorsi contro i “fascisti”

Leggi su Secoloditalia.it

Non sono bastate le scuse e l’apertura degli spazi alle realtà impegnate nella lotta alla violenzale donne per far rientrare le polemiche intorno alla fiera romana della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, scatenate dalla scelta di invitare il filosofo Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna, in un’edizione dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin. Una scelta difesa per giorni dalla curatricein nome del garantismo e poi al centro di una tardiva marcia indietro quando sono iniziate ad arrivare le prime defezioni. All’indomani del cambio di passo reso noto dalla fiera,ha fatto sapere che parteciperà alla manifestazione, ma non terràcon, mentre la sua casa editrice, la Bao Publishing, ha comunicato l’mento della “partecipazione a qualunque evento interno” a Più libri più liberi.