Grande Fratello: l'opinione di Chia sulla quindicesima puntata

Pensate ad essere PierSy e ad avere tra le mani la possibilità di riportare agli antichi splendori La Talpa, il reality forse più avvincente della tv italiana, quello che da oltre un decennio la gente bramava di rivedere nel palinsesto, l’unico dove il solito cast di Vip non viene sbattuto banalmente in una Casa o su un’Isola in attesa di qualche lite o amorazzo random ma in cui la componente game la fa da padrona, sia tra i concorrenti (creando e influenzando le dinamiche con indizi e sabotaggi) sia tra i telespettatori (che diventano dei piccoli Fletcher e Poirot curiosi come delle scimmie di scoprire chi è alla fine la Talpa).Pensate all’estrema dedizione con cui il sopracitato PierSy – nonostante un cast oggettivamente (e inaspettatamente) INCREDIBILE, pieno di vipere che non si tenevano un cecio in bocca e di folli che si dannavano per confondere le acque e disorientare i rivali pur di vincere – è riuscito a sabotarlo, quel reality, nemmeno fosse lui la Talpa, privandolo di tutti quegli ingredienti che contribuivano al suo incredibile fascino (ovvero una conduttrice sgamata come Paola Perego, location suggestive, prove estreme, privazioni ardue da sopportare e una diretta che tramite il televoto rendeva i telespettatori partecipi del gioco tanto quanto i concorrenti).