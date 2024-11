Secoloditalia.it - Gelato Giusto – Milano

Leggi su Secoloditalia.it

Via San Gregorio, 17 – 20124Tel. 02/29510284Sito Internet: www..itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3,20/4,80€,28€/kgChiusura: LunedìOFFERTAVittoria Bortolazzo è “mente e corpo” di questa gelateria che è situata poco distante dalla Stazione Centrale. Il suoè realizzato usando materie prime di qualità, nessun grasso idrogenato, né aromi artificiali, coloranti e conservanti, proprio per far sì che ad emergere sia il gusto dell’ingrediente che viene lavorato. Detto ciò, però, quest’anno abbiamo notato una consistenza un po’ più compatta del dovuto e in due gusti un equilibrio non proprio ottimale: il gusto del mese a base di tè (con la consulenza de La Teiera Eclettica) era il tè matcha, dal sapore poco incisivo, mentre il gusto pinolo e limone, a nostro avviso, era poco armonico.