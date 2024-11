Liberoquotidiano.it - Food: stellati in prima fila alla presentazione de Le Guide de L'Espresso 2025

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - “Una serata come questa celebra la cucina italiana. Siamo tutti qui, ogni volta che si ripropone un evento di questo tipo. Abbiamo voglia di raccontare tutto ciò che amiamo e condividiamo. Da momenti come questo può nascere anche il prossimo progetto sociale. Non più tardi di due settimane fa, infatti, eravamo a Modena, nella catena di montaggio della Maserati, tutti insieme a cucinare per dei progetti meravigliosi. Ed è questa la differenza fra la cucina italiana e le altre cucine: questa condivisione di gioia e felicità che è nel nostro dna”. Con queste dichiarazioni, lo chef stellato Massimo Bottura, è intervenuto in occasione delladelle edizionide Lede L'al teatro Arcimboldi di Milano. A 45 anni dedizione delle, l'evento ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti e numerose premiazioni.