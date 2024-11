Gaeta.it - Festa dell’albero a Tornareccio: un impegno collettivo per il verde e la tutela ambientale

La celebrazione dellarappresenta un'importante occasione di sensibilizzazione verso la salvaguardia dell'ambiente. Per il quinto anno consecutivo, il comune, insieme a studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo P. Borrelli, Carabinieri forestali e Legambiente, ha dato vita a una giornata dedicata non solo a scoprire, ma anche a valorizzare ere gli alberi. Questo evento sottolinea l'importanza vitale degli alberi per il nostro ecosistema e il nostro benessere. Gli alberi, infatti, non sono solo organismi viventi, ma sono essenziali per la sostenibilità del nostro pianeta e per la qualità della nostra vita.Un'iniziativa educativa e coinvolgenteLadi quest'anno si è svolta nel parco giochi comunale, dove gli alunni hanno avuto l'opportunità di piantare un alloro e un corbezzolo.