Oasport.it - F1, il manager di Max Verstappen spaventa la Red Bull: “Rimarrà? Se il progetto tecnico sarà giusto…”

Leggi su Oasport.it

Nemmeno il tempo di festeggiare il quarto titolo mondiale consecutivo che le voci sul futuro di Maxsono ripartire a spron battuto. La situazione in casa Red, tra il cosiddetto “Horner gate”, l’addio del direttoreAdrian Newey ed una vettura che non è più quella dominante di qualche mese fa, potrebbe davvero portare ad un addio del quattro volte iridato. Magari non immediatamente, ma la situazione è totalmente in divenire.Lo stessodel pilota olandese, Raymond Vermeulen, ha avvertito il team di Milton Keynes, senza tanti giri di parole. Senza unimportante verso la rivoluzione tecnica del 2026, ogni scenario potrebbe diventare attuale. Ricordiamo che il vincitore di 62 Gran Premi in F1 ha, sulla carta, un contratto firmato con la scuderia fino al 2028, ma i rumors non mancano.