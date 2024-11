Metropolitanmagazine.it - È entrato in vigore il cessate il fuoco in Libano, tra Iaraele e Hezbollah

Alle 3 ore italiane (le 4 ora locale) èinililindopo due mesi di guerra aperta tra l’esercito di Israele e l’organizzazione libanese.La tregua è stata annunciata dal presidente Usa uscente e dal premier israeliano contemporaneamente da Washington e Tel Aviv. Joe Biden e Benyamin Netanyahu hanno fatto sapere di aver parlato al telefono, il primo ministro ha ringraziato il commander in chief per il coinvolgimento degli Stati Uniti nel raggiungimento dell’accordo e per l’intesa secondo cui Israele manterrà la libertà d’azione” contro“Anon sarà consentito di minacciare più la sicurezza di Israele”, ha detto Biden dalla Casa Bianca, e ha aggiunto che “non ci saranno truppe americane nel sud del. La tregua è un nuovo inizio per il”, ha affermato.