Inter-news.it - Dumfries: «Innamorato dell’Inter. Qui come a casa. Voglio migliorare!»

Leggi su Inter-news.it

Dopo le dichiarazioni sui social arrivano anche quelle ai canali ufficiali del club: eccoDenzelracconta il suo rinnovo di contratto con l’Inter.MOMENTO EMOZIONANTE – Dopo aver firmato il suo rinnovo di contratto con l’Inter Denzeldichiara: «Sono molto orgoglioso, è un momento davvero speciale per me. Sono arrivato qui tre anni fa e adesso sono giunto al mio rinnovo di contratto. Sono stati tre anni meravigliosi, sono molto orgoglioso e fiero di continuare il mio percorso con l’Inter. L’emozione più grande da quando sono in nerazzurro? La vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. È stato un momento davvero emozionante e speciale per tutti. Abbiamo lavorato duramente per quel risultato. In generale tutti e tre gli anni sono stati ricchi di emozioni. Mi sento ae sono molto fiero di poter andare avanti insieme all’Inter».