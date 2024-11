Universalmovies.it - Dexter: Original Sin | Un viaggio alle origini nel trailer ufficiale

Leggi su Universalmovies.it

Showtime ha condiviso in rete ildiSin, la serie tv che farà da prequel al famoso show con Michael C. Hall.Partendo dsequenze finali della serie sequel New Blood, iloffre uno sguardo interessante a quelle che possiamo considerare ledi un fenomeno televisivo. Di fatto, l’intera serie tv vivrà di ricordi, quelli di Morgan(Michael C. Hall), ferito a morte in un letto d’ospedale proprio nel finale di stagione di New Blood. L’attore, di fatto, sarà impegnato nello show come narratore.: New Blood In Arrivo una Nuova StagioneIl, inoltre, offre uno sguardo anche ai nuovi personaggi introdotti nell’universo, come il padre Harry (Christian Slater), fondamentale ai fini della narrazione diSin.