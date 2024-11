Iodonna.it - Dalle passerelle ai look per le feste, è il momento di sfoggiare un choker

Tra i gioielli che dettano tendenza quest’Inverno 2024 le collane girocollo donna sono in cima alla lista dei must have., collarini, nastri di velluto, collier di cristalli, girocolli di perle, cordoni con charms e strangolini di pizzo tornano a illuminare idi stagione con un tocco vistoso e audace. Le origini delrisalgono al XVIII secolo in Francia e sono connesse alla storia dei cosiddetti “balli delle vittime”, quando le Merveilleuses cominciarono ad adornare il collo con nastri di velluto nero o rosso in memoria dei propri familiari ghigliottinati durante la Rivoluzione. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Un accessorio che divenne talmente celebre e identificativo di quello stile da essere citato anche nel titolo del libro del 1849 di Alexandre Dumas: “La ghigliottinata.