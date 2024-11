Gaeta.it - “Controluce”: il docu-film di Tony Saccucci esplora la vita di Adolfo Porry-Pastorel

Facebook WhatsAppTwitter Un viaggio nel passato attraverso immagini suggestive di un’Italia che affascina per la sua bellezza e complessità. “” è il titolo del nuovodi, che sarà presentato al 42° TorinoFestival. Questa pellicola, prodotta e distribuita da Luce Cinecittà, propone un mix unico dimentario e fiction. Attraverso una ricca selezione diati d’epoca, ilci conduce nell’Italia del primo Novecento, un’epoca che, sebbene distante nel tempo, sembra ancora attuale. La trama non si limita a celebrare il passato, ma offre anche uno spaccato delladi uno dei fotoreporter più influenti del suo tempo,.Chi eraè ricordato non solo come un fotografo dal talento indiscusso, ma anche come un pioniere nel suo campo.