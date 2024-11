Sport.quotidiano.net - Conference League, Palladino: "Gioca Pongracic, Gud con l'Inter. Vogliamo stare tra le prime otto"

Firenze, 27 novembre 2024 - Tempo di vigilia per la Fiorentina, che dopo il successo di Como - il settimo consecutivo in campionato - deve pensare alla parentesi Pafos prima di gettarsi anima e corpo sulla sfida di domenica sera contro l'. Mister Raffaelevenuto in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park, partendo dalle condizioni di Marin. "Domani (giovedì 28, ndr) partirà dall'inizio, ha lavorato bene in questo periodo e deve recuperare dopo il tanto tempo che è stato fuori. Abbiamo massima fiducia in lui, devo recuperare tutti. Manca solo Richardson, dopo che abbiamo recuperato Gudmundsson". Che valore ha questa competizione? "Affronteremo una formazione molto valida, che ha battuto una squadra come l'Apoel che ci ha fatto male. Si difende e sa attaccare: le motivazioni sono tante.