Oasport.it - Combinata nordica, Coppa del Mondo maschile Ruka 2024. Fatti e figure. Per l’Italia nessun podio a Ruka

La prima tappa delladeldi-25 si disputerà a(Finlandia) dal 29 novembre all’1 dicembre. Le gare in programma sono tre. Venerdì è prevista una Compact, sabato una Gundersen e domenica una Mass Start.La località finlandese è, invero, una stazione sciistica situata in prossimità della città di Kuusamo. Da qui deriva l’equivoco relativo al nome della tappa, formalmente cambiato nel corso degli anni. In realtà, le nevi sono sempre state le stesse sin dal 2002, ovvero dal momento in cui la location ha fatto il proprio ingresso in calendario!Peraltro, soventeo Kuusamo che dir si voglia, ha ricoperto il ruolo di opening del massimo circuito. D’altronde non sono molti i centri dove a fine novembre si possono avere con certezza assoluta condizioni prettamente invernali, come accade sempre e comunque in Finlandia.