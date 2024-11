Sport.quotidiano.net - Castro o Dallinga? Questo è l’eurodilemma. Caccia al primo gol per spezzare il sortilegio

E’alla prima vittoria europea. Ora o mai più: o il Bologna batte il Lille o è destinato a dire addio alla speranza di entrare di rincorsa dentro le 24 che si giocheranno un posto per gli ottavi ai playoff. Ma c’è un muro da abbattere perché il sogno diventi realtà: segnare ilgol in Champions. Già, perché il Bologna è ancora a secco nella massima competizione continentale per club, dopo il pareggio a reti inviolate con lo Shakhtar e i ko con Liverpool (2-0), Aston Villa (2-0) e Monaco (0-1). Ilgol in Europa, lo aveva segnatocontro il Monaco: grande conclusione in diagonale di destro, doppio palo e rete. Peccato che Ndoye fosse in fuorigioco e avesse partecipato all’azione: gol annullato, giustamente. Anche per, Italiano vorrebbe ripartire da Santi, di cui ha tessuto le lodi prima e dopo il match con la Lazio, dove il numero 9 è stato gladiatorio all’interno di un match di sofferenza pura.