Busto Arsizio, topo d’appartamento fermato dalla polizia dopo aver “visitato” 15 box

, 27 novembre 2024 – Topiancora nella rete delladi Stato. Il blitz risale alla notte di mercoledì scorso 20 novembre. Il primo a finire in manette, in flagranza di reato, è stato un 34enne italiano residente a, sorpreso mentre tentava di allontanarsi dai garage di un condominio del centro con l’intento di rubare una bicicletta. L’allarme era stato dato dai residenti che, allertati da rumori sospetti provenienti dal seminterrato, avevano richiesto l’intervento della. Gli agenti, giunti sul posto intorno alla mezzanotte, hanno individuato un soggetto sospetto lungo la strada e lo hanno. Grazie agli accertamenti successivi è stato possibile attribuire all’uomo non solo il tentativo di furto, ma anche il danneggiamento di circa 15 garage visitati nella serata precedente.