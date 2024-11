Gaeta.it - Al via “Spore”: tre giorni di eventi per esplorare il tema dell’Incontro a Salerno

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 29 novembre al 1 dicembre,ospiterà “”, un’iniziativa creata da giovani under 35. Questo evento, che si terrà al centro di iMorticelli, si prefigge di riflettere sulle varie sfaccettature del, toccando concetti come caso, scambio e rituale. Organizzato nell’ambito del progetto “Do It Yourself – Do It Ourselves“, voluto da Blam e sostenuto dalla Regione Campania e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, “” mira a promuovere la partecipazione attiva dei giovani e a riscoprire il valore del patrimonio culturale locale.Il progetto “”: un incontro di idee e talenti“” nasce dall’esigenza di creare uno spazio per il dialogo e la condivisione in un periodo caratterizzato da relazioni fragili. Gli organizzatori evidenziano che, di fronte alle sfide attuali, è fondamentale riscoprire l’umano e l’interazione tra individui come chiave per superare la solitudine e promuovere un confronto autentico.