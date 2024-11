Imiglioridififa.com - 30 anni di Playstation, guarda le spettacolari immagini della bella iniziativa Sony a Londra

Leggi su Imiglioridififa.com

sta celebrando il suo imminente 30°versario con un’unica a, che permette ai passeggeri di sedersi sul logoconsole mentre viaggiano sulla Victoria Line. Questo evento segna la prima volta in oltre 25che il Transport for London (TfL) consente a un marchio di pubblicizzare i propri prodotti sui sedilimetropolitana. L’incredibile stunt pubblicitario include i classici pulsanti Cerchio, Quadrato, Ics e Triangolo (come questi illuminati su Amazon), stampati sui cuscini dei sedili, realizzati in moquette. Come potete vedere la metro diè stata decorata con i classici simboli. Tutte levengono pubblicate su X daUK. Cliccate sulla foto per aprire il post su X.Il trentennale del marchio, che ricorre il 3 dicembre 2024, data in cui si celebra il lancio originalePS1 in Giappone.