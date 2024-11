Youth League Inter-Lipsia 3-2 | rimonta incredibile dei nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

3-2. Dopo un primo tempo complicato contro i pari età del, l’Primavera rientra dagli spogliatoi con un’altra marcia, ribaltando il risultato e consolidando il primato solitario in classifica nella quinta giornata di.Cinque vittorie su cinque per l’Under 20 nerazzurra, che inizialmente ha sofferto la brillantezza degli ospiti, capaci di chiudere la prima frazione in vantaggio di una rete.Doppietta di TopalovicNella ripresa, però, arriva la reazione veemente dei padroni di casa: Matteo Spinaccè firma il pareggio su rigore, seguito da due autentiche prodezze di Luka Topalovic, che in tre minuti realizza un micidiale uno-due con due tiri dalla distanza. La rete di Voupack nel finale non cambia la sostanza: l’continua a volare in Europa.