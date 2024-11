Ilgiorno.it - “Uno sguardo da dentro“. Gli scatti realizzati dai detenuti

Domenica una “prima“ soltanto per le autorità a causa delle dimensioni ridotte dello spazio espositivo all’interno della casa circondariale di Sondrio, ma giovedì dalle 17 alle 19 sono tutti invitati al Centro Formativo della Fondazione ENAIP Lombardia di Morbegno in via Caccia Dominioni, 51 per ammirare glidella mostra fotografica “Unoda- Il carcere raccontato attraverso gli occhi dei“. L’esposizione rappresenta il risultato del corso di 60 ore tenuto nei mesi estivi dal fotografo professionista Domiziano Lisignoli in collaborazione con la Casa Circondariale di Sondrio. Organizzato dalla Fondazione Enaip Lombardia e finanziato con il contributo della Fondazione ProValtellina, al ciclo di lezioni hanno partecipato sei. "La scommessa per me era di introdurli al linguaggio della fotografia, riuscire a coinvolgerli – spiega Lisignoli – Siamo partiti da zero, da come funziona una fotocamera: nessuno di loro aveva esperienza, però hanno capito che ero lì per insegnare loro qualcosa, non per giudicarli.