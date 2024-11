Lapresse.it - Ucraina, disertore russo: “Il 24 febbraio 2022 Russia era pronta ad attacco nucleare”

Il giorno dell’invasione dell’da parte della, il 24, le forze russe erano pronte in teoria a lanciare anche un. È quanto ha raccontato alla Bbc un soldato, per il quale l’emittente ha usato un nome di fantasia, Anton, per proteggerlo.Anton, che la Bbc ha incontrato in una località segreta fuori dalla, racconta che nel giorno dell’invasione la base di armi nucleari in cui prestava servizio – un impianto di armi nucleari top-secret in– fu messa in stato di massima allerta. “Prima di allora, avevamo solo esercitazioni. Ma il giorno in cui è iniziata la guerra, le armi erano completamente pronte”, racconta l’ex ufficiale delle forze nucleari russe.“Eravamo pronti a lanciare le forze in mare e in aria e, in teoria, a effettuare un”, ha dichiarato.