Turismo invernale, dormire in montagna costa il 12.7% in più

In linea con il trend degli ultimi cinque anni in Italia, anche nel 2024 si registra un aumento della tariffa media giornaliera (Adr, Average Daily Rate) per le camere d'albergo, anche se a ritmi più bassi rispetto al passato: +4% sul 2023. In particolare, cresce l'Adr nelle località montane, +8,9%, raggiungendo quota 175,6 euro per una camera doppia con trattamento B&B. Seguono gli hotel in zone di mare (+3,1%), le città (+2,2%) e il lago (+2,0%). Anche per quanto riguarda la stagionealle porte, nel periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025, laè protagonista con +12,7% di tariffa media, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1% (+4% sul 2023). È quanto emerge da un'analisi presentata dalla società di consulenza AlbergatorePro in occasione del vertice annuale degli albergatori professionisti in corso a Riccione.