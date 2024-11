Gaeta.it - Trieste lancia una campagna contro le truffe agli anziani: nuove iniziative di sensibilizzazione

Facebook WhatsAppTwitter La crescente preoccupazione per il numero dirivoltenella città diha spinto le autorità locali a prendere misure concrete per mitigare il fenomeno. I Carabinieri della Compagnia di, in collaborazione conTrasporti e la Gap, hanno attivato unadiche si propone di informare la cittadinanza sui pericoli legati alle frodi. Questa iniziativa, che include brevi spot pubblicitari e una maggiore visibilità sui mezzi di trasporto, mira a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.L’iniziativa disugli autobusPer tutto il mese di giugno, i monitor degli autobus dellaTrasporti trasmetteranno due spot di dieci secondi ciascuno. Questi video, realizzati dall’Arma dei Carabinieri, sono progettati per informare e avvisare glisui diversi tipi dia cui possono essere soggetti.