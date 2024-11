Leggioggi.it - Tredicesima pensionati 2024: quando arriva, tassazione, modalità di pagamento e cedolino online

A dicembre ilpensione si arricchisce di una somma riconosciuta aicome aggiuntiva rispetto alle dodici mensilità ordinarie: la famosa. Ildella pensione rappresenta il documento a disposizione deiper capire le ragioni all’origine dell’importo erogato ogni mese dall’INPS o ritirato presso l’ufficio postale in contanti.Si parla non a caso dimensilità per indicare un importo che, in analogia con quanto avviene per i dipendenti, è finalizzato principalmente a sosteneree lavoratori in occasione delle festività natalizie.A differenza tuttavia dei dipendenti, per i quali le tempistiche di erogazione dellavariano in ragione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, per ila data di accredito della mensilità aggiuntiva è identica, così come ledidella stessa.