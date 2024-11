Lanazione.it - Svolta meteo in Toscana, gelo e neve in arrivo. Torna la ‘goccia fredda’: ci sono le date

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 novembre 2024 – Freddo in. Da domani, mercoledì 27, le temperature massime inizieranno a diminuire. Poi, da venerdì 29, il passaggio di una "goccia fredda" – un nucleo di aria artica proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia – porterà un significativo calo delle temperature su tutta Italia. L’irruzione fredda attraverserà l’Europa centrale per poi raggiungere il nostro Paese. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, dice che nelle prossime ore una perturbazione atlantica, collegata al ciclone in, riuscirà a erodere il campo di alta pressione presente sul Paese. Previsionifino a giovedì 28 Cambio di circolazione da venerdì 29.laPrevisioni per il weekend Lo scenario a lungo termine Previsionifino a giovedì 28 Oggi, come specificano dal Lamma, nella nostra regione sarà molto nuvoloso sulle province nord occidentali con piogge di debole-moderata intensità, in particolare dal pomeriggio.