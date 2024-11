Oasport.it - Quando il processo di Sinner al TAS? Si va verso il 2025: chi sono i giudici

Jannikha archiviato una stagione davvero memorabile: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), ha dettato legge in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), si è imposto alle ATP Finals da imbattuto e ha conquistato anche due tornei ATP 500 (Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino ha chiuso l’annata agonistica da numero 1 del mondo e con la ciliegina sulla torta della Coppa Davis alzata al cielo insieme ai compagni di squadra sul cemento di Malaga.Il tennista italiano si sta ora godendo qualche giorno di riposo e poi inizierà la preparazione in vista del, che lo vedrà tornare in campo direttamente agli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Questo per quanto riguarda la parte sportiva, ma purtroppo bisogna fare i conti anche con il noto ricorso presentato dalla WADA alper la positività al Clostebol riscontrata al giocatore durante il Masters 1000 di Miami.